Задержаны пятеро сбежавших из воинской части в ДНР
28 мая 202303:31
Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых из семи сбежавших из воинской части в ДНР бывших заключенных, сообщает ТАСС.
Это произошло в районе Соледара. В настоящее время ведутся поиски остальных дезертиров.
Ранее стало известно о том, что удалось задержать троих беглецов. Это произошло в районе Брянки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru