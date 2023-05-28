Задержаны пятеро сбежавших из воинской части в ДНР

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых из семи сбежавших из воинской части в ДНР бывших заключенных, сообщает ТАСС.

СМИ: силовики ищут сбежавших дезертиров в Ростовской области

Это произошло в районе Соледара. В настоящее время ведутся поиски остальных дезертиров.

Ранее стало известно о том, что удалось задержать троих беглецов. Это произошло в районе Брянки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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