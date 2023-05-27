СМИ: трех дезертиров задержали на территории ЛНР
Трех из семи сбежавших из военной части в районе Соледара бывших заключенных поймали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Уточняется, что трое сбежавших были задержаны в районе Брянки на территории ЛНР.
По данным Telegram-канала Baza разыскиваемые дезертиры могли скрыться на Камазе и пикапе «Митсубиси». По предварительной информации, сам побег произошел в среду, 24 мая, пишет издание. Отмечается, что беглецы могут быть вооружены. Их местонахождение и приметы пока неизвестны.
Ранее портал 161.RU сообщал, что силовики Ростовской области получили ориентировку о сбежавших из города Лисичанска (ЛНР) дезертирах отряда «Шторм Z», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru