Кузнецова призвала организаторов несогласованных митингов «оставить в покое» детей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала организаторов несанкционированных митингов «оставить детей в покое» и не привлекать их к участию в небезопасных акциях, пишет «Интерфакс».
По её словам, пребывание на подобных мероприятиях угрожает безопасности несовершеннолетних из-за «неуправляемого движения, неясного маршрута и отсутствия элементарной безопасности».
«Снова несовершеннолетние на несанкционированном митинге (...) Уже не раз говорили: оставьте детей в покое! Неуправляемое движение, неясный маршрут, отсутствие элементарной безопасности — как при таких условиях можно обеспечить детям защиту? О чём думают те люди, которые не только не препятствуют, но и завлекают детей на несанкционированные шествия?», — возмутилась детский омбудсмен.
Кузнецова также отметила, что молодые люди в России сейчас активны и инициативны, что является несомненным плюсом, однако это не повод использовать их энергию в манипулятивных целях.
«Молодые люди — активные, инициативные, им искренне хочется действовать, участвовать в жизни общества — это здорово! Но не надо манипуляций. Энергия должна быть направлена на саморазвитие, созидание, а не на удовлетворение чьих-то политических амбиций, тем более связанных с риском для здоровья, а может и жизни!», — заключила Кузнецова.
Ранее глава Центризбиркова Элла Памфилова сообщила, что в ЦИК поступило девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Добавим, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков после несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля. Это уже четвёртое дело, возбуждённое после митинга. Первые три проходили по статье 318 УК РФ — применение насилия по отношению к представителю власти. Новая статья — 12 УК РФ — предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
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