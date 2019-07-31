Кузнецова призвала организаторов несогласованных митингов «оставить в покое» детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала организаторов несанкционированных митингов «оставить детей в покое» и не привлекать их к участию в небезопасных акциях, пишет «Интерфакс».

По её словам, пребывание на подобных мероприятиях угрожает безопасности несовершеннолетних из-за «неуправляемого движения, неясного маршрута и отсутствия элементарной безопасности».

«Снова несовершеннолетние на несанкционированном митинге (...) Уже не раз говорили: оставьте детей в покое! Неуправляемое движение, неясный маршрут, отсутствие элементарной безопасности — как при таких условиях можно обеспечить детям защиту? О чём думают те люди, которые не только не препятствуют, но и завлекают детей на несанкционированные шествия?», — возмутилась детский омбудсмен.

Кузнецова также отметила, что молодые люди в России сейчас активны и инициативны, что является несомненным плюсом, однако это не повод использовать их энергию в манипулятивных целях.