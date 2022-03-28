Задержаны осквернившие Вечный огонь жители Ставрополья

На Ставрополье задержали трех молодых людей, которые осквернили Вечный огонь в Невинномысске, сообщает телеканал «360».

Ребенок снегом затушил Вечный огонь в Кронштадте

Их доставили в правоохранительные органы. Акт вандализма произошел 26 марта. В настоящее время со злоумышленниками проводятся следственные действия.

Расследование уголовного дела контролирует аппарат прокуратуры Ставропольского края.

На появившихся кадрах видно, как трое молодых людей стояли у Вечного огня, один из них справил нужду в пламя.

Ранее в Набережных Челнах дети забросали Вечный огонь на территории мемориального комплекса «Родина-мать» снегом.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПодросткиВечный Огонь
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