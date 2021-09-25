Задержаны еще два члена банды Басаева и Хаттаба
Двое участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, причастные к нападениям на населенные пункты в Ботлихском районе Дагестана в 1999 году, задержаны. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Правоохранители задержали уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева, являвшихся членами незаконного вооруженного формирования.
«В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 209 УК РФ, статьей 279 УК РФ, статьей 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов)», — отмечается в сообщении.
Следствие выяснило, что в июле 1999 года задержанные добровольно вступили в состав банды Басаева и Хаттаба, и уже в августе участвовали в нападении на военнослужащих РФ, обеспечивающих безопасность в Ботлихском районе. Участниками мятежа стали не менее тысячи боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами. В результате массированного обстрела погибли 33 человека, еще 34 были ранены.
В СК РФ подчеркнули, что ведомство при поддержке ФСБ и МВД России продолжает «устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов».
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