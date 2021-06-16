СК России сообщил о задержании еще одного члена банды Басаева
Член банды Шамиля Басаева Магомед Алханов, подозреваемый в причастности к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году, задержан. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Отмечается, что подозреваемого задержали во взаимодействии с подразделением ФСБ и главным управлением МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.
«В связи с особой тяжестью совершенных преступлений следствием планируется предъявить Алханову обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих) и возбудить перед судом ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в СК.
Следствие устанавливает роль подозреваемого в нападении и совершенные им действия, а также проверяет причастность Алханова к другим преступлениям.
Вооруженная банда под руководством Басаева Амира ибн аль-Хаттаба 29 февраля 2000 года напала на военнослужащих 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В ходе нападения в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни погибли 84 десантника, а четверо получили ранения различной степени тяжести. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, СК продолжает расследование.
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