Задержанным в Эстонии российским журналистам на три года запретили въезд в Евросоюз
Корреспонденту и оператору издания «Известия» Ксении Солдатовой и Дмитрию Тимофееву, которые ранее были задержаны в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в Евросоюз. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.
В пятницу российских журналистов задержали в Эстонии. Солдатова и Тимофеев об ограничении выдачи виз гражданам России и о лишении танка Т-34 в Нарве статуса памятника. По словам сотрудников издания, их сняли с поезда Нарва-Таллин. Позже россиян отпустили из полиции. Журналисты уже вернулись в Россию.
«Задержанным в Эстонии журналистам "Известий" аннулировали визы. <...> Также им запретили въезд в страны ЕС на три года», — отмечается в сообщении.
Издание опубликовало документ, в котором признание визы Солдатовой недействительной объясняется тем, что «условия и цель предполагаемого пребывания не были обоснованы».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+27 810 / сут.
Умерли
383 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 320 / сут.
- Задержанным в Эстонии российским журналистам на три года запретили въезд в Евросоюз
- Британцы испугались ухудшения жизни в стране в случае избрания Трасс премьером
- В Японии объявили эвакуацию 72 тысяч человек из-за тайфуна
- В Гидрометцентре предупредили о 40-градусной жаре в Поволжье и на юге России
- МИД: США запустили маховик «визовой войны» против россиян
- Центр Гамалеи создал вакцину от «дельты» и «омикрона» на основе «Спутника V»
- Автомобиль влетел в зрителей на ночных гонках в Екатеринбурге
- Экс-депутата Госдумы Трепова отправили под домашний арест по делу о растрате
- СМИ: Киев с трудом находит средства на выплаты военным
- Эстонская полиция отпустила задержанных российских журналистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru