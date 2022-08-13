Задержанным в Эстонии российским журналистам на три года запретили въезд в Евросоюз

Корреспонденту и оператору издания «Известия» Ксении Солдатовой и Дмитрию Тимофееву, которые ранее были задержаны в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в Евросоюз. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

Эстонская полиция отпустила задержанных российских журналистов

В пятницу российских журналистов задержали в Эстонии. Солдатова и Тимофеев об ограничении выдачи виз гражданам России и о лишении танка Т-34 в Нарве статуса памятника. По словам сотрудников издания, их сняли с поезда Нарва-Таллин. Позже россиян отпустили из полиции. Журналисты уже вернулись в Россию.

«Задержанным в Эстонии журналистам "Известий" аннулировали визы. <...> Также им запретили въезд в страны ЕС на три года», — отмечается в сообщении.

Издание опубликовало документ, в котором признание визы Солдатовой недействительной объясняется тем, что «условия и цель предполагаемого пребывания не были обоснованы».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзЖурналистыРоссияЭстония
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