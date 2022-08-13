Эстонская полиция отпустила задержанных российских журналистов
Корреспондента и оператора российского издания «Известия» отпустили из полицейского участка в Эстонии. Об этом сообщается в Telegram-канале СМИ.
Ранее стало известно, что журналистов Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева, готовивших материалы об ограничении выдачи виз гражданам РФ и о лишении танка Т-34 статуса памятника, задержали в Эстонии. В чем обвинялись корреспондент и оператор «Известий», не уточнялось.
Как отмечает издание, журналистов отпустили из участка в городе Йыхви.
«Правоохранители доставили журналистов на пункт пропуска Нарва. Сейчас Солдатова и Тимофеев направляются в пограничный пункт Ивангород, чтобы вернуться Россию», — говорится в сообщении.
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