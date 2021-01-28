Задержанный за потасовку с силовиками на незаконной акции чеченец признал вину
Задержанный за потасовку с силовиками на незаконной акции чеченец признал вину, передает РИА Новости.
Ранее в четверг сообщалось, что полиция задержала подравшегося с бойцами ОМОН на несанкционированной акции в Москве Сайд-Мухаммада Джумаева.
Его родители сообщали, что молодой человек случайно оказался на митинге. По словам самого Джумаева, во время акции кто-то его толкнул, он упал и после удара очнулся в неадекватном состоянии.
После митинга к Джумаеву обратился депутат Госдумы, советник главы Чеченской республики Адам Делимханов. В видеообращении он отметил, что с отцом молодого человека «уже поговорили» в Чечне и призвал Джумаева сдаться властям.
«Если ты их позицию не признаёшь, Рамзан-хаджи, наш падишах, сказал, что поможет тебе с тем, что касается закона, как только ты появишься», — сказал Делимханов.
Несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в российских городах 23 января. Крупнейшая из акций состоялась в Москве, по данным правоохранителей, в ней приняли участие около 4 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru