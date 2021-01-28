Задержанный за потасовку с силовиками на незаконной акции чеченец признал вину

После митинга к Джумаеву обратился депутат Госдумы, советник главы Чеченской республики Адам Делимханов. В видеообращении он отметил, что с отцом молодого человека «уже поговорили» в Чечне и призвал Джумаева сдаться властям.

«Если ты их позицию не признаёшь, Рамзан-хаджи, наш падишах, сказал, что поможет тебе с тем, что касается закона, как только ты появишься», — сказал Делимханов.

Несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в российских городах 23 января. Крупнейшая из акций состоялась в Москве, по данным правоохранителей, в ней приняли участие около 4 тысяч человек.

