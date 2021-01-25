Дравшийся с ОМОНом на митинге в Москве чеченец раскаялся в своем поступке
Двадцатилетний Сайд-Мухаммад Джумаев раскаялся в том, что влез в драку с бойцами ОМОН на митинге в Москве. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на помощницу депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяну Лазину.
Ранее Делимханов встретился с родителями молодого человека, которые заявили, что их сын случайно оказался на акции протеста. Также, по словам Лазиной, Джумаев сожалеет о своем участии в драке.
Кроме того, представительница парламентария пояснила, что предложение помощи со стороны Делимханова для «решения вопроса с властями» предполагает юридическую поддержку.
Во многих городах России 23 января прошли несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В частности, митингующие требовали освободить его из-под ареста.
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