Задержанный за избиение фигуриста Соловьева попросил разрешить сдать сессию
Владислав Смирнов, задержанный за избиение олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева, попросил суд не заключать его под стражу из-за сессии. Об этом сообщает РИА Новости.
Смирнов объяснил, что он студент МГУ, где сейчас начинается период зачётов, которые нельзя пропускать. «Я готов понести любую меру наказания, кроме заключения под стражу», — подчеркнул студент. Смирнов также заверил суд, что готов сотрудничать со следствием и не покидать Москву.
Второго задержанного, Владислава Яковинцева уже отправили в СИЗО по решению таганского суда Москвы. Следствие просит суд о такой же мере пресечения для Смирнова.
Инцидент с избиением произошел ночью 22 декабря. По предварительным данным, драка завязалась из-за того, что фигурист Соловьев заступился за керлингистку Анну Сидорову.
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