Задержанный за избиение фигуриста Соловьева попросил разрешить сдать сессию

Владислав Смирнов, задержанный за избиение олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева, попросил суд не заключать его под стражу из-за сессии. Об этом сообщает РИА Новости.

Смирнов объяснил, что он студент МГУ, где сейчас начинается период зачётов, которые нельзя пропускать. «Я готов понести любую меру наказания, кроме заключения под стражу», — подчеркнул студент. Смирнов также заверил суд, что готов сотрудничать со следствием и не покидать Москву.

Первого фигуранта по делу избиения фигуриста Соловьева заключили в СИЗО

Второго задержанного, Владислава Яковинцева уже отправили в СИЗО по решению таганского суда Москвы. Следствие просит суд о такой же мере пресечения для Смирнова.

Инцидент с избиением произошел ночью 22 декабря. По предварительным данным, драка завязалась из-за того, что фигурист Соловьев заступился за керлингистку Анну Сидорову.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: M&M
ТЕГИ:МоскваПроисшествия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры