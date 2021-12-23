Первого фигуранта по делу избиения фигуриста Соловьева заключили в СИЗО
Таганский суд Москвы арестовал первого подозреваемого по делу об избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом сообщает Telegram-канал московской прокуратуры.
По решению суда, Владислав Яковцев был заключен в СИЗО.
Два студента: Владислав Смирнов и Владислав Яковцев, – подозреваются в причинении вреда здоровью по предварительному сговору.
21 декабря Соловьев был госпитализирован в одну из столичных больниц после драки. По предварительным данным, перепалка началась после того, как фигурист заступился за свою гражданскую жену керлингистку Анну Сидорову.
Если состояние Соловьева будет ухудшаться, то фигурантам дела будет грозить до 12 лет лишения свободы.
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