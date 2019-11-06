Задержанный в Татарстане кот-наркокурьер ищет новых хозяев
Сотрудники ИК-10 УФСИН России по Республике Татарстан отдали в приют для бездомных домашних животных кота, которого ранее наркоторговцы пытались использовать в качестве курьера. Они отметили, что животное было поймано с поличным 23 октября. Кота задержали в тот момент, когда он пытался проникнуть в колонию. В его ошейнике было спрятано вещество коричневого цвета. Проведенная экспертиза показала, что это был гашиш.
Как отмечает РИА Новости, конфискованное вещество и пушистый «курьер» были переданы сотрудникам полиции. После всех проведённых действий кота вернули сотрудникам исправительного учреждения. Они отвезли его к ветеринару. Специалист обследовал животное и пришёл к выводу, что у кота нет серьёзных заболеваний. После карантина бывший «курьер» будет помещён в приют для животных.
Его сотрудники, к слову, рассчитывают отдать животное в добрые и заботливые руки.
Накануне НСН писала, что сотрудники правоохранительных органов Тобольска завели уголовное дело в отношении женщины, похитившей кота стоимостью 55 тысяч рублей. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в региональном управлении МВД России.
Источник отмечает, что с заявлением о пропаже питомца к полицейским обратился мужчина. Потерпевший сообщил, что купил животное за 55 тысяч рублей. Позже ему пришлось отвезти кота на работу, поскольку у его детей началась аллергия на шерсть. Там за ним ухаживали сотрудники организации. Через несколько дней дорогостоящее животное украла женщина, которая вывезла кота за город. Пойманная злоумышленница призналась, что пошла на преступление, потому что кот ей очень понравился. Похитительнице грозит до 5 лет колонии.
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