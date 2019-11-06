Задержанный в Татарстане кот-наркокурьер ищет новых хозяев

Сотрудники ИК-10 УФСИН России по Республике Татарстан отдали в приют для бездомных домашних животных кота, которого ранее наркоторговцы пытались использовать в качестве курьера. Они отметили, что животное было поймано с поличным 23 октября. Кота задержали в тот момент, когда он пытался проникнуть в колонию. В его ошейнике было спрятано вещество коричневого цвета. Проведенная экспертиза показала, что это был гашиш.

Как отмечает РИА Новости, конфискованное вещество и пушистый «курьер» были переданы сотрудникам полиции. После всех проведённых действий кота вернули сотрудникам исправительного учреждения. Они отвезли его к ветеринару. Специалист обследовал животное и пришёл к выводу, что у кота нет серьёзных заболеваний. После карантина бывший «курьер» будет помещён в приют для животных.

Его сотрудники, к слову, рассчитывают отдать животное в добрые и заботливые руки.