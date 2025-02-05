Задержанный в Калининградской области отчим признался, что избил ребёнка до смерти

Житель калининградской области признался, что избил ребёнка, сообщает RT.

Медсестра избила ребенка тапком в больнице Кузбасса

По его словам, мальчик отказывался выполнять физические упражнения. В результате ребенок умер из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Вскоре злоумышленнику будет предъявлено обвинение.

Также стало известно, что мать убитого мальчика подозревают в укрывательстве преступления. Тело ребёнка нашли в болотистой местности.

Ранее житель Нижегородской области убил жену и дочь и попытался покончить с собой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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