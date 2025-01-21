Медсестра избила ребенка тапком в больнице Кузбасса

Как уточнили в ведомстве, видео с моментом избиения было выявлено в процессе рабочего мониторинга интернета. При этом комментаторы в соцсетях рассказывают, что этот медик была замечена и в других противоправных действиях в отношении пациентов. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в связи с этим случаем надзорное ведомство инициировало проверку для оценки соблюдения должностными лицами больницы законодательства. По её итогам будет принято процессуальное решение. В администрации горбольницы сообщили, что по итогам служебной проверки сотрудница уволена.

