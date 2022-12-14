Задержанный в Эстонии россиянин отрицает обвинения

Задержанный в Эстонии россиянин Конощенок отрицает обвинения в незаконной деятельности, говорится в сообщении российской дипмиссии в Таллине, передает РИА Новости.

Сообщается, что 14 декабря сотрудник консульского отдела посетил Вадима Конощенка в Таллинской тюрьме.

Полиция безопасности Эстонии (КАПО) подтвердила арест по запросу США гражданина России Вадима Конощенка.

СМИ: Эстония подтвердила арест россиянина по запросу США

Россиянин подозревается в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций.

Ранее Министерство юстиции США заявило, что пяти россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы в США, если будет доказано, что они закупали военную продукцию, обходя санкции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАЭстония
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