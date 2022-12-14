Задержанный в Эстонии россиянин отрицает обвинения
Задержанный в Эстонии россиянин Конощенок отрицает обвинения в незаконной деятельности, говорится в сообщении российской дипмиссии в Таллине, передает РИА Новости.
Сообщается, что 14 декабря сотрудник консульского отдела посетил Вадима Конощенка в Таллинской тюрьме.
Полиция безопасности Эстонии (КАПО) подтвердила арест по запросу США гражданина России Вадима Конощенка.
Россиянин подозревается в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций.
Ранее Министерство юстиции США заявило, что пяти россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы в США, если будет доказано, что они закупали военную продукцию, обходя санкции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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