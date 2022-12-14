Задержанный в Эстонии россиянин отрицает обвинения

Россиянин подозревается в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций.

Ранее Министерство юстиции США заявило, что пяти россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы в США, если будет доказано, что они закупали военную продукцию, обходя санкции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

