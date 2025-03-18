Задержанный стендап-комик Останин извинился за свое выступление
Стендап-комик Артемий Останин извинился за свое выступление. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Ведомство опубликовала видео допроса юмориста, который заявил, что он не желал «оскорбить или задеть чьи-то чувства, а также угрожать насилием».
«Тем более призывать к вражде к какой-то социальной группе. Я приношу свои искренние извинения», - сказал комик.
Ранее против Останина возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», сообщает RT. По версии следствия, во время выступления комик позволил себе оскорбительные высказывания в адрес участника спецоперации РФ на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru