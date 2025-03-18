Задержанный стендап-комик Останин извинился за свое выступление

Ведомство опубликовала видео допроса юмориста, который заявил, что он не желал «оскорбить или задеть чьи-то чувства, а также угрожать насилием».

«Тем более призывать к вражде к какой-то социальной группе. Я приношу свои искренние извинения», - сказал комик.

Ранее против Останина возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», сообщает RT. По версии следствия, во время выступления комик позволил себе оскорбительные высказывания в адрес участника спецоперации РФ на Украине.

