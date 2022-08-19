Задержанный Евгений Брюн снят с должности внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ

Отмечается, что Минздрав намерен содействовать следствию в расследовании по делу Брюна.

Ранее в пятницу сообщалось, что Брюна задержали вместе с вице-президентом Российской наркологической лиги Владимиром Якушевым.

Сообщается, что обоих подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В частности, как пишут информационные агентства со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, Брюн проходит подозреваемым по делу о мошенничестве с закупками тестов и реагентов для определения наркозависимости.

