Задержанный Евгений Брюн снят с должности внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ
Евгений Брюн, задержанный в пятницу по подозрению в мошенничестве, снят с должности главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что Минздрав намерен содействовать следствию в расследовании по делу Брюна.
Ранее в пятницу сообщалось, что Брюна задержали вместе с вице-президентом Российской наркологической лиги Владимиром Якушевым.
Сообщается, что обоих подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В частности, как пишут информационные агентства со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, Брюн проходит подозреваемым по делу о мошенничестве с закупками тестов и реагентов для определения наркозависимости.
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