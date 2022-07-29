Сын экс-главы Иркутской области получил девять лет колонии за мошенничество

Суд в Иркутске приговорил сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко к девяти годам заключения и штрафу в 1,6 млн рублей за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Левченко и четырех его сообщников признали виновными в мошенничестве и ограничении конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере. Сына бывшего губернатора приговорили к 9 годам колонии общего режима, отмечает телеканал «360».

По данным суда, организованная группа в составе Левченко, директора подконтрольной ему коммерческой организации Олега Хамуляка, его заместителя Антона Рябикина заключила картельные соглашения с производителями лифтов, а также договоры с Фондом капремонта на замену лифтового оборудования. Левченко и его подельники незаконно получили почти миллиард рублей, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МошенничествоПриговорИркутская Область
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