Задержанных после нападения в Новых Ватутинках доставили в суд
Четверых молодых мужчин, напавших на отца с ребёнком и его товарища в Новых Ватутинках доставили в Щербинский суд Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Суд примет решение о мере пресечения для злоумышленников.
Ранее в СК заявили, что комитет будет ходатайствовать об аресте четверых нападавших на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках в Новой Москве. Об этом сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
В Сети появилось видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком. После публикации ролика правоохранители начали проверку. Были задержаны трое подозреваемых в нападении, все они – граждане России и, по их словам, братья.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Однако позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство.
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