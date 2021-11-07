Задержанных после нападения в Новых Ватутинках доставили в суд

Суд примет решение о мере пресечения для злоумышленников.

Ранее в СК заявили, что комитет будет ходатайствовать об аресте четверых нападавших на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках в Новой Москве. Об этом сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

В Сети появилось видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком. После публикации ролика правоохранители начали проверку. Были задержаны трое подозреваемых в нападении, все они – граждане России и, по их словам, братья.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Однако позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство.

