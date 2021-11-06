Адвокат по делу о нападении в Новых Ватутинках рассказал другую версию событий
Адвокат одного из участников дела о нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках Роман Масютенко рассказал, что подозреваемые защищались. Об этом пишут «Известия».
«Мой подзащитный вину в предъявленном обвинении не признает. Был произведен отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали», — заявил адвокат.
Защитник также рассказал, что с участниками потасовки провели очные ставки и допросы. Подозреваемых оставили под стражей на 48 часов. Планируется в ближайшее время передать дело в центральный аппарат Следственного комитета РФ (СК). Здесь примут решение о дальнейшей судьбе задержанных.
В настоящее время задержаны четыеро подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Однако позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,7 млн+40 735 / сут.
Умерли
244 тыс.+1 192 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+28 605 / сут.
- В Грузии Саакашвили заподозрили в подготовке госпереворота из тюрьмы
- Умер старейший сотрудник советского и российского иновещания Лейзор Сиган
- Уволившиеся из скорой помощи в Облучье врачи отозвали заявления
- В Крыму предложили новую тактику ведения дела о возвращении скифского золота
- Адвокат по делу о нападении в Новых Ватутинках рассказал другую версию событий
- Москву в субботу ожидают кратковременные дожди
- Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину
- Более ста человек могли погибнуть при взрыве в Сьерра-Леоне
- Порошенко: Российские войска могут добраться до Украины за сутки
- Задержан четвертый участник конфликта в Новой Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru