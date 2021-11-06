Адвокат по делу о нападении в Новых Ватутинках рассказал другую версию событий

«Мой подзащитный вину в предъявленном обвинении не признает. Был произведен отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали», — заявил адвокат.

Защитник также рассказал, что с участниками потасовки провели очные ставки и допросы. Подозреваемых оставили под стражей на 48 часов. Планируется в ближайшее время передать дело в центральный аппарат Следственного комитета РФ (СК). Здесь примут решение о дальнейшей судьбе задержанных.

В настоящее время задержаны четыеро подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Однако позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство.