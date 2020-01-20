Задержанных по делу о превышении полномочий в отношении Голунова пока нет
Задержанных по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции в отношении Ивана Голунова пока нет. Как пишет ТАСС, об этом заявил журналиста Сергей Бадамшин после допроса его подзащитного в СК.
В декабре прошлого года сообщалось, что по факту задержания Ивана Голунова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее он был признан потерпевшим. Журналист Иван Голунов в беседе с НСН сообщил, что рад новому статусу. По его словам, признание его потерпевшим в рамках заведенного уголовного дела вполне логично. Корреспондент также добавил, что рассчитывает получить больше информации после допроса, который был назначен на 20 января.
Напомним, Голунов был задержан в начале июня 2019 года, у него обнаружили наркотики. Сам журналист заявил, что они были ему подброшены.
Спустя несколько дней Голунов был отпущен, а уголовное дело против него прекратили в связи с недоказанностью его вины. Задержавшие его сотрудники впоследствии были уволены из органов.
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