Задержанных Азара и Соболь отпустили из полиции
3 сентября09:14
Московская полиция отпустила задержанную накануне Любовь Соболь – юриста Фонда по борьбе с коррупцией. В ее окружении ранее заявляли, что против нее было возбуждено административное дело 20.2 ч.8 КоАП за организацию несогласованной акции 31 августа, сообщает РИА ФАН.
Кроме того, накануне стало известно и о задержании журналиста Ильи Азара. Сам он заявил, что его задержали на лестничной площадке, когда он вышел покурить. Журналист так же был отпущен спустя несколько часов.
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ФОТО: Flickr
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