Задержанных Азара и Соболь отпустили из полиции

Московская полиция отпустила задержанную накануне Любовь Соболь – юриста Фонда по борьбе с коррупцией. В ее окружении ранее заявляли, что против нее было возбуждено административное дело 20.2 ч.8 КоАП за организацию несогласованной акции 31 августа, сообщает РИА ФАН.

Кроме того, накануне стало известно и о задержании журналиста Ильи Азара. Сам он заявил, что его задержали на лестничной площадке, когда он вышел покурить. Журналист так же был отпущен спустя несколько часов.

