Задержанного за репост бывшего вице-спикера Госдумы Рыжкова отпустили из полиции

Как уточнил Рыжков в беседе с агентством, заседание состоится в четверг в 11:00 в столичном Хамовническом суде.

В отношении политика составили административный протокол по статье об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке. Рыжкову грозит штраф до 30 тысяч рублей или до 10 суток ареста.

Ранее в среду силовики задержали Рыжкова из-за репоста в соцсети новости о том, что штаб оппозиционера Алексея Навального призвал выйти на митинг в поддержку политика. Рыжков отмечал, что в тексте не содержится признаков организации акции или призыва к участию в ней.

