Задержанного за репост бывшего вице-спикера Госдумы Рыжкова отпустили из полиции
Экс-депутата Госдумы, профессора ВШЭ Владимира Рыжкова отпустили из отделения полиции до суда по делу об организации митинга. Об этом сообщает ТАСС.
Как уточнил Рыжков в беседе с агентством, заседание состоится в четверг в 11:00 в столичном Хамовническом суде.
В отношении политика составили административный протокол по статье об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке. Рыжкову грозит штраф до 30 тысяч рублей или до 10 суток ареста.
Ранее в среду силовики задержали Рыжкова из-за репоста в соцсети новости о том, что штаб оппозиционера Алексея Навального призвал выйти на митинг в поддержку политика. Рыжков отмечал, что в тексте не содержится признаков организации акции или призыва к участию в ней.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 271 / сут.
Умерли
107 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 644 / сут.
- В Белоруссии предъявили обвинение подозреваемым в покушении на Лукашенко
- В Петербурге нарушилась работа пяти станций метро и части наземного транспорта
- Задержанного за репост бывшего вице-спикера Госдумы Рыжкова отпустили из полиции
- Псаки прокомментировала слова Путина о тигре Шерхане и шакале Табаки
- Московский «Локомотив» вышел в финал Кубка России по футболу
- В Кремле прокомментировали требование Чехии вернуть высланных дипломатов
- МИД РФ призвал Чехию оставить ультиматумы для общения внутри НАТО
- В Москве скончалась заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева
- Белый дом отверг обвинения в причастности к покушению на Лукашенко
- Чехия потребовала вернуть высланных дипломатов в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru