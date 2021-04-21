Задержанного за репост бывшего вице-спикера Госдумы Рыжкова отпустили из полиции

Экс-депутата Госдумы, профессора ВШЭ Владимира Рыжкова отпустили из отделения полиции до суда по делу об организации митинга. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший вице-спикер Госдумы Рыжков задержан в Москве за репост в соцсетях

Как уточнил Рыжков в беседе с агентством, заседание состоится в четверг в 11:00 в столичном Хамовническом суде.

В отношении политика составили административный протокол по статье об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке. Рыжкову грозит штраф до 30 тысяч рублей или до 10 суток ареста.

Ранее в среду силовики задержали Рыжкова из-за репоста в соцсети новости о том, что штаб оппозиционера Алексея Навального призвал выйти на митинг в поддержку политика. Рыжков отмечал, что в тексте не содержится признаков организации акции или призыва к участию в ней.

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Фото: facebook.com/vladimir.ryzkov
ТЕГИ:Акции ПротестаЗадержаниеМосква
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