Задержанного за разгром могилы Маслякова вандала отправили в психиатрическую больницу

Вандала, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова, увезли в психиатрическую лечебницу, сообщают «Известия».

СМИ: Неизвестный разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище

В какое именно учреждение направили молодого человека — не уточняется.

Предварительно, в больнице задержанного будут проверять на вменяемость.

Ранее стало известно, что злоумышленник вырвал крест на Новодевичьем кладбище, разбросал цветы и переместил фотографии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ВандализмКладбища

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