Задержанного за разгром могилы Маслякова вандала отправили в психиатрическую больницу
23 сентября 202403:33
Вандала, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова, увезли в психиатрическую лечебницу, сообщают «Известия».
В какое именно учреждение направили молодого человека — не уточняется.
Предварительно, в больнице задержанного будут проверять на вменяемость.
Ранее стало известно, что злоумышленник вырвал крест на Новодевичьем кладбище, разбросал цветы и переместил фотографии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Задержанного за разгром могилы Маслякова вандала отправили в психиатрическую больницу
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru