Задержанного с наркотиками актера Руденко приговорили к обязательным работам

Артист, известный по работе в сериале «Каменская», был задержан 17 января. Сотрудники ГИБДД нашли у него пакетик с мефедроном.

Отмечается, что Руденко признал свою вину и согласился с предъявленным ему обвинением. Суд в итоге приговорил его к 60 часам обязательных работ.

Ранее певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную как Глюкоза, оштрафовали на пять тысяч рублей за прием запрещённых веществ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

