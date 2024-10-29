Задержанного с наркотиками актера Руденко приговорили к обязательным работам
Пресненский суд Москвы приговорил актёра театра и кино Анатолия Руденко к обязательным работам. Об этом сообщает РИА Новости.
Артист, известный по работе в сериале «Каменская», был задержан 17 января. Сотрудники ГИБДД нашли у него пакетик с мефедроном.
Отмечается, что Руденко признал свою вину и согласился с предъявленным ему обвинением. Суд в итоге приговорил его к 60 часам обязательных работ.
Ранее певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную как Глюкоза, оштрафовали на пять тысяч рублей за прием запрещённых веществ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-спартаковец Павлюченко назвал издевательством вызов бразильцев в сборную РФ
- Саакашвили призвал оппозицию выходить на протесты
- Adidas и Канье Уэст отказались от претензий друг к другу
- СМИ: В Ставрополе произошло массовое отравление курсантов МВД
- Нарколог заявил, что впавшая в кому москвичка выпила лошадиную дозу алкоголя
- В зоне СВО ликвидировали члена сборной Украины по гребле Даниила Егорова
- Путин заявил об острой нехватке рабочих
- МО РФ: На тренировке сил сдерживания произвели пуск баллистической ракеты «Ярс»
- Москалькова выступила за введение ответственности за травлю в России
- МИД РФ: Въезд в Россию запретили 140 гражданам Австралии и Новой Зеландии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru