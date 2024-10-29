Задержанного с наркотиками актера Руденко приговорили к обязательным работам

Пресненский суд Москвы приговорил актёра театра и кино Анатолия Руденко к обязательным работам. Об этом сообщает РИА Новости.

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Артист, известный по работе в сериале «Каменская», был задержан 17 января. Сотрудники ГИБДД нашли у него пакетик с мефедроном.

Отмечается, что Руденко признал свою вину и согласился с предъявленным ему обвинением. Суд в итоге приговорил его к 60 часам обязательных работ.

Ранее певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную как Глюкоза, оштрафовали на пять тысяч рублей за прием запрещённых веществ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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