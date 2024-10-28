Сотрудники ФТС обнаружили свыше 16 кг наркотиков в автомобиле из Польши
Сотрудники Федеральной таможенной области обнаружили в автомобиле из Польши 16,5 кг запрещенных веществ в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту контрабанды запрещенных веществ. Злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Наркотические средства были спрятаны в четырех коробках с моющим средством. Согласно выводам экспертизы, таможенники обнаружили 11 кг синтетических наркотиков катинонов и 5,5 кг гашиша. Стоимость партии на черном рынке составляет 24 млн рублей.
Ранее правоохранители задержали в подмосковном Серпухове ранее судимого 46-летнего местного жителя за незаконное производство наркотических средств. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru