Задержанного директора шахты «Листвяжная» в 2021 году признали лучшим в профессии

«Директор ООО "Шахта "Листвяжная" Сергей Махраков признан победителем областного конкурса "Кузбасс – угольное "сердце" России" в номинации "Директор шахты-2021"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1996 году Махраков окончил Кузбасский государственный технический университет. Директор «Листвяжной» начал трудовую деятельность на шахте «Колмогоровская» в качестве машиниста подземных установок и в 2013 году стал руководителем шахты.

Ранее Махракова задержали в рамках уголовного дела о гибели сотрудников после ЧП на шахте. Также были задержаны первый заместитель директора «Листвяжной» и начальник участка, пишет Газета.ру.

Трагедия на шахте в Кемеровской области произошла в четверг утром. По предварительным данным, причиной аварии мог стать взрыв метана. В момент происшествия в шахте находились 285 человек, пишет РИА ФАН. В результате ЧП погибли 52 человека, 50 человек пострадали.

