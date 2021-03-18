Задержан житель Иркутска, удерживающий в доме ребенка

39-летний задержанный, который ранее был судим, заперся в квартире с двухлетним ребенком и отказался выходить. В результате переговоров он согласился передать ребенка адвокату, после чего остался один. Спустя некоторое время он был задержан полицией.

По факту инцидента проводится проверка.

Четверо детей погибли, еще один ребенок и взрослый пострадали при пожаре, который произошел в многоквартирном доме в городе Лесосибирск Красноярского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на главк МЧС.

