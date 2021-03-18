Задержан житель Иркутска, удерживающий в доме ребенка
Полицейские задержали неадекватного жителя Иркутска, который выгнал из дома супругу и заперся с ребенком в квартире, сообщает ГУ МВД региона.
В настоящее время мужчину обследуют медики.
39-летний задержанный, который ранее был судим, заперся в квартире с двухлетним ребенком и отказался выходить. В результате переговоров он согласился передать ребенка адвокату, после чего остался один. Спустя некоторое время он был задержан полицией.
По факту инцидента проводится проверка.
Четверо детей погибли, еще один ребенок и взрослый пострадали при пожаре, который произошел в многоквартирном доме в городе Лесосибирск Красноярского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на главк МЧС.
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