Задержан житель Иркутска, удерживающий в доме ребенка

Полицейские задержали неадекватного жителя Иркутска, который выгнал из дома супругу и заперся с ребенком в квартире, сообщает ГУ МВД региона.

В настоящее время мужчину обследуют медики.

СМИ: дети из многодетных семей получат преимущество при зачислении в вуз

39-летний задержанный, который ранее был судим, заперся в квартире с двухлетним ребенком и отказался выходить. В результате переговоров он согласился передать ребенка адвокату, после чего остался один. Спустя некоторое время он был задержан полицией.

По факту инцидента проводится проверка.

Четверо детей погибли, еще один ребенок и взрослый пострадали при пожаре, который произошел в многоквартирном доме в городе Лесосибирск Красноярского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на главк МЧС.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДетиИркутск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры