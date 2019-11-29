Задержан за взятку бывший глава Кирова
Уголовное дело о получении взятки завели на экс-главу Кирова Владимира Быкова. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета России.
«В отношении бывшего главы города Кирова Владимира Быкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»)», — цитирует сообщение RT.
По версии следствия, бывший градоначальник получил взятку в размере 7,8 миллиона рублей от одного их кировских бизнесменов в обмен на покровительство со стороны администрации города. Речь шла о лояльности к предпринимателю мэрии, городской Думы и «Автотранспортного предприятия» (АТП). Предполагалось, что АТП будет заключать с ним договоры на поставку топлива, вне зависимости от его качества.
Ранее стало известно о задержании главы регионального ФНС Сергея Родионова в Архангельской области. Как сообщает «Свободная пресса», он обвиняется в получении взятки в 8,5 миллионов рублей.
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