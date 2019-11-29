Задержан за взятку бывший глава Кирова

По версии следствия, бывший градоначальник получил взятку в размере 7,8 миллиона рублей от одного их кировских бизнесменов в обмен на покровительство со стороны администрации города. Речь шла о лояльности к предпринимателю мэрии, городской Думы и «Автотранспортного предприятия» (АТП). Предполагалось, что АТП будет заключать с ним договоры на поставку топлива, вне зависимости от его качества.

Ранее стало известно о задержании главы регионального ФНС Сергея Родионова в Архангельской области. Как сообщает «Свободная пресса», он обвиняется в получении взятки в 8,5 миллионов рублей.

