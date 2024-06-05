СК предъявил главе «Империи сильнейших ведьм» обвинение в экстремизме и чувств верующих

Следственный комитет РФ предъявил обвинение главе оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елене Суликовой. Против нее заведено дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих. Следствие попросит суд об ее аресте, сообщила пресс-служба СК.

Накануне Елена Суликова была задержана у себя дома в Московской области.

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Последователи называли женщину Алена Полынь. Сообщалось, что ее подозревают в мошенничестве и экстремизме. По предварительной информации, члены «Империи сильнейших ведьм» предоставляли гражданам псевдорелигиозные услуги.

Ранее в Москве были задержаны лидеры китайской секты тоталитарного характера «Фалуньгун», которая образовалась на базе увлечения физкультурой цигун, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алена Полынь
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