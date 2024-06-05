СК предъявил главе «Империи сильнейших ведьм» обвинение в экстремизме и чувств верующих

Следственный комитет РФ предъявил обвинение главе оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елене Суликовой. Против нее заведено дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих. Следствие попросит суд об ее аресте, сообщила пресс-служба СК.

Накануне Елена Суликова была задержана у себя дома в Московской области.