Задержан предполагаемый организатор беспорядков в Москве
Следственный комитет объявил о задержании подозреваемого в организации массовых беспорядков во время несогласованной акции в Москве 27 июля. Как уточняет RT, надзорное ведомство будет просить суд арестовать его. Речь идёт о Сергее Фомине, который по версии следствия, «направлял действия других участников» в качестве одного из организаторов.
В ходе несогласованной акции 27 июля в центре российской столицы полиция задержала более тысячи человек, напоминает Москва 24.
В минувшую субботу, 3 августа, аналогичная акция собрала около полутора тысяч человек. В тот день за разнообразные правонарушения были задержаны около шести сотен участников.
После этого было открыто несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков. Согласно опросу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения, большинство граждан РФ (69%) поддерживают жесткие действия правоохранителей в ситуации несанкционированной акции.
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