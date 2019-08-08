Задержан предполагаемый организатор беспорядков в Москве

Следственный комитет объявил о задержании подозреваемого в организации массовых беспорядков во время несогласованной акции в Москве 27 июля. Как уточняет RT, надзорное ведомство будет просить суд арестовать его. Речь идёт о Сергее Фомине, который по версии следствия, «направлял действия других участников» в качестве одного из организаторов.

В ходе несогласованной акции 27 июля в центре российской столицы полиция задержала более тысячи человек, напоминает Москва 24.