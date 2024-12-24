Путин вручил директору Эрмитажа орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент РФ Владимир Путин вручил гендиректору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что указ о награждении глава государства подписал в начале декабря к 80-летию Пиотровского. Гендиректора Эрмитажа наградили «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
В ходе визита в музей Путин ещё раз поздравил Пиотровского с юбилеем, после чего вручил ему награду.
«Теперь Вы стали полным кавалером этого ордена... И, безусловно, это символ признания Вашего огромного вклада в развитие отечественной культуры, в сохранение её богатейшего наследия», - обратился президент к Пиотровскому.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко получил высшую государственную награду РФ - орден Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает RT. Орденскую цепь на плечи белорусского лидера возложил Владимир Путин.
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