Дочь заказала убийство своей матери за 350 тыс. руб. в Подмосковье
В подмосковной Балашихе дочь заказала подросткам убийство собственной матери за 350 тысяч рублей, сообщили в Главном управлении Следственного комитета по Московской области.
Отмечается, что девушка после ссоры с матерью попросила своего знакомого найти людей, которые могут убить ее родительницу. Молодой человек, в свою очередь, предложил работу двум своим знакомым. 24 марта злоумышленники дожидались жертву в квартире. Как только женщина вошла в дом, один из участников сговора напал на нее и задушил.
Спустя два дня подростки пришли в квартиру, чтобы избавиться от тела. Они вынесли труп женщины к мусорным контейнерам, где его впоследствии обнаружили прохожие.
В ведомстве добавили, что малолетних убийц уже задержали. Подростками 2009, 2002, 2006 и 2007 годов рождения предъявили обвинения в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Ранее сообщалось, что убийца трёх студенток под Оренбургом приговорён к пожизненному заключению.
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