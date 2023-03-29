Дочь заказала убийство своей матери за 350 тыс. руб. в Подмосковье

Отмечается, что девушка после ссоры с матерью попросила своего знакомого найти людей, которые могут убить ее родительницу. Молодой человек, в свою очередь, предложил работу двум своим знакомым. 24 марта злоумышленники дожидались жертву в квартире. Как только женщина вошла в дом, один из участников сговора напал на нее и задушил.

Спустя два дня подростки пришли в квартиру, чтобы избавиться от тела. Они вынесли труп женщины к мусорным контейнерам, где его впоследствии обнаружили прохожие.

В ведомстве добавили, что малолетних убийц уже задержали. Подростками 2009, 2002, 2006 и 2007 годов рождения предъявили обвинения в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Ранее сообщалось, что убийца трёх студенток под Оренбургом приговорён к пожизненному заключению.

