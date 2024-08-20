Задержан обвиняемый в мошенничестве на 8,3 млн рублей коуч Сидоропуло
Бизнес-коуч Андрей Сидоропуло, обвиняемый в мошенничестве с программами обучения на сумму более 8,3 млн рублей, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«Ему предъявлено обвинение в совершении мошенничеств группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Соответствующие процессуальные документы поступили в прокуратуру», — отметили в ведомстве.
В прошлом году уроженца Краснодарского края Сидоропуло объявили в розыск. По данным правоохранителей, коуч с соучастниками продавал образовательные программы, а также курсы системы арбитража трафика. Сидоропуло заявлял, что сам разработал не имеющую аналогов программу, гарантировал легкий заработок и обещал оказывать ученикам личную поддержку, но не исполнял обязательства. Следствие считает, что злоумышленники предусмотрели возможность получать деньги в рамках договоров оферты на платные образовательные услуги, подписанных онлайн и содержащих поверхностные сведения об услугах и порядке их оказания. От действий преступников пострадали не менее 40 человек. Они платили за программы от 48,8 до 389,9 тысячи рублей, общий ущерб превышает 8,3 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru