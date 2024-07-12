Суд в Москве отправил бизнес-коуча Наталию Закхайм и ее мужа в СИЗО
«Бизнес-коуч» Наталия Закхайм, ее муж и одна из сообщниц, обвиняемые в деле о мошенничестве, были отправлены судом в столичные СИЗО. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Москвы.
Суд рассмотрел дело по терминам мошенничества, совершенного организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ), и вынес постановления о привлечении их в качестве обвиняемых.
Мера пресечения в отношении Наталии Закхайм, ее супруга Андрея Краснова и соучастницы Любови Струлевой избрана в виде заключения под стражу до 29 августа 2024 года.
По данным суда, Закхайм создала и возглавила преступную группу в 2021 году, которая обвиняется в мошенничестве через продажу фальшивых бизнес-курсов по инвестированию на сумму до миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд в Москве отправил бизнес-коуча Наталию Закхайм и ее мужа в СИЗО
- Суд арестовал фигуранта по делу зампредов правительства Ивановской области
- Эрдоган сообщил о проведении переговоров по возобновлению зерновой сделки
- Финляндия готова открыть границы с Россией при изменении ситуации в безопасности
- Бывший первый вице-президент «Ростелекома» станет гендиректором «Вымпелкома»
- Богатейшая женщина Казахстана Айдан Сулейменова вышла из российского гражданства
- SpaceX назвала сбой двигателя причиной аварии при запуске Falcon 9
- Минобороны Греции не признало причастность к ударам ATACMS по Севастополю
- ВВП России с января вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года
- Пентагон заявил о возможном снятии США запрета на удары ATACMS вглубь России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru