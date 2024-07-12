Суд в Москве отправил бизнес-коуча Наталию Закхайм и ее мужа в СИЗО

«Бизнес-коуч» Наталия Закхайм, ее муж и одна из сообщниц, обвиняемые в деле о мошенничестве, были отправлены судом в столичные СИЗО. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Москвы.

Суд рассмотрел дело по терминам мошенничества, совершенного организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ), и вынес постановления о привлечении их в качестве обвиняемых.