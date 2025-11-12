Задержан начальник пресс-службы петербургского управления МВД по делу о взятке

Начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали по подозрению в получении взятки. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 УК, решается вопрос о мере пресечения.

По данным следствия, с 2022 года чиновник получал деньги от администратора новостного канала «Конкретно.ру» за передачу ежедневных полицейских сводок и видео с городских камер наблюдения, отмечает RT.

Общая сумма незаконного вознаграждения, по версии СК, составила не менее 660 тысяч рублей.

Администратору канала, 65-летнему мужчине, предъявлено обвинение в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК). Во время обысков по его адресу изъяли технику и служебные материалы. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что проводится проверка и будут приняты меры реагирования по итогам расследования, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
