Задержан мужчина, стрелявший в человека на улице в Махачкале
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, стрелявшего в человека на проспекте Акушинского в Махачкале, сообщает МВД Дагестана.
Инцидент произошел в результате скандала между односельчанами — водителем автомашины Mercedes-Benz с одной стороны и водителями трех автомашин Mercedes-Benz, Kia Rio и «ВАЗ 2114» с другой. Один из них обстрелял из травматического оружия водителя первой автомашины, после чего все они скрылись с места происшествия.
Пострадал 31-летний мужчина, его госпитализировали. По подозрению в хулиганстве задержан 31-летний житель Гергебильского района. На него завели уголовное дело.
Ранее стрельба произошла в ходе конфликта на востоке Москвы, в результате чего один человек был ранен.
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