Задержан курьер, причастный к хищению 45 млн рублей у Радзинского
Полицейские задержали двух сообщников телефонных мошенников, которые причастны к хищению свыше 63 млн рублей у пожилых людей в Москве. Об этом написала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, в Мытищах был задержан 19-летний молодой человек, который выполнял роль курьера и участвовал в хищении более 15 млн рублей у 73-летней москвички.
«В ходе дальнейшей работы выяснилось, что задержанный может быть причастен еще к одному эпизоду мошенничества. Известный историк и драматург, следуя указаниям аферистов, лишился 45 миллионов рублей», — подчеркнула Волк.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, подозреваемый участвовал в хищении средств у писателя, историка и телеведущего Эдварда Радзинского. В июле драматургу позвонили неизвестные, которые представлялись в том числе сотрудниками ФСБ, и похитили деньги известного историка.
Волк также указала, что в Москве задержали еще одного курьера, передавшего соучастникам 3 млн рублей, которые обманом забрали у 65-летней женщины.
Подозреваемые получили предложения о работе через мессенджер, кураторы оплачивали проживание и питание курьеров и обещали им денежное вознаграждение за выполнение поручений. Фигурантов арестовали, возбуждены уголовные дела о мошенничестве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru