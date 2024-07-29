Задержан курьер, причастный к хищению 45 млн рублей у Радзинского

По ее словам, в Мытищах был задержан 19-летний молодой человек, который выполнял роль курьера и участвовал в хищении более 15 млн рублей у 73-летней москвички.

«В ходе дальнейшей работы выяснилось, что задержанный может быть причастен еще к одному эпизоду мошенничества. Известный историк и драматург, следуя указаниям аферистов, лишился 45 миллионов рублей», — подчеркнула Волк.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, подозреваемый участвовал в хищении средств у писателя, историка и телеведущего Эдварда Радзинского. В июле драматургу позвонили неизвестные, которые представлялись в том числе сотрудниками ФСБ, и похитили деньги известного историка.

Волк также указала, что в Москве задержали еще одного курьера, передавшего соучастникам 3 млн рублей, которые обманом забрали у 65-летней женщины.

Подозреваемые получили предложения о работе через мессенджер, кураторы оплачивали проживание и питание курьеров и обещали им денежное вознаграждение за выполнение поручений. Фигурантов арестовали, возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

