Зачем обсуждать Украину? Российский телеведущий обосновал необходимость

Ведущий телеканала «Россия» Евгений Попов объяснил, зачем в эфирах необходимо обсуждать положение дел на Уркаине. Свое заявление он разместил в личном Telegram-канале после того, как президент РФ Владимир Путин высказался о попытках выставить Украину в невыгодном свете. Он назвал их неправильными.

Евгений Попов считает, «если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО». Такую запись он сделал.

Мнение коллеги поддержали тележурналисты Ольга Скабеева и Владимир Соловьев. Они поделились публикацией Попова в своих аккаунтах соцсетей, отмечает URA.RU.

Напомним, Владимир Путин заявил, что выставлять Украину в невыгодном свете на российском телевидении считает неправильным. Он указал на то, что российским политическим программам «чего-то не хватает», если граждане Украины считают освещение ситуации в их стране в российском телеэфире негативным.

Ранее НСН писала о предсказании Владимира Соловьева Украине по поводу новых войн.

