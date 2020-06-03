Забредшего в Крым пьяного украинского военного арестовали

Адвокат украинца Ислям Велиляев, что намерен подать апелляцию. Сам военнослужащий в ходе заседания признал, что в момент пересечения границы был пьян. По его словам, он находился в 3-месячной командировке на границе с Крымом на охране железнодорожного моста и дамбы.



Ранее сообщалось, что Добринский служит в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. При задержании сотрудники ФСБ обнаружили у мужчины, предположительно, наркотическое вещество



Пока в отношении Добринского возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы, пишет «Свободная пресса».

