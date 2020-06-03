Забредшего в Крым пьяного украинского военного арестовали

В Симферополе суд арестовал до 1 июля украинского военнослужащего Евгения Добринского, который незаконно пересек российскую границу.

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Адвокат украинца Ислям Велиляев, что намерен подать апелляцию. Сам военнослужащий в ходе заседания признал, что в момент пересечения границы был пьян. По его словам, он находился в 3-месячной командировке на границе с Крымом на охране железнодорожного моста и дамбы.

Ранее сообщалось, что Добринский служит в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. При задержании сотрудники ФСБ обнаружили у мужчины, предположительно, наркотическое вещество

Пока в отношении Добринского возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:УкраинаСудКрым
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