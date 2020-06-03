Климкин обосновал отказ Украины от возвращения Крыма

Экс-министр заявил, что речь идет о конце «национальной идеи» об «освобождении» полуострова.



«Это я вам абсолютно ответственно говорю. Потому только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить, точка», - цитирует Климкина РИА ФАН.



Ранее преемник Климкина на посту главы МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, Киев не будет помогать Москве решать вопрос с нехваткой воды на полуострове, напоминают «Известия».



После вхождения Крыма в состав России в 2014 году Киев в отместку перекрыл Северо-Крымский канал, по которому полуостров получал воду из Днепра. В результате сейчас Крым испытывает дефицит с водоснабжением.

