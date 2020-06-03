Климкин обосновал отказ Украины от возвращения Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что вопрос возобновления поставок Киевом воды в Крым будет свидетельствовать о конце притязаний украинских властей на возвращение полуострова.

Украина минирует подступ к Северо-Крымскому каналу

Экс-министр заявил, что речь идет о конце «национальной идеи» об «освобождении» полуострова.

«Это я вам абсолютно ответственно говорю. Потому только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить, точка», - цитирует Климкина РИА ФАН.

Ранее преемник Климкина на посту главы МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, Киев не будет помогать Москве решать вопрос с нехваткой воды на полуострове, напоминают «Известия».

После вхождения Крыма в состав России в 2014 году Киев в отместку перекрыл Северо-Крымский канал, по которому полуостров получал воду из Днепра. В результате сейчас Крым испытывает дефицит с водоснабжением.

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ФОТО: Климкин чуть-чуть
ТЕГИ:КрымУкраинаПавел Климкин
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