Климкин обосновал отказ Украины от возвращения Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что вопрос возобновления поставок Киевом воды в Крым будет свидетельствовать о конце притязаний украинских властей на возвращение полуострова.
Экс-министр заявил, что речь идет о конце «национальной идеи» об «освобождении» полуострова.
«Это я вам абсолютно ответственно говорю. Потому только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить, точка», - цитирует Климкина РИА ФАН.
Ранее преемник Климкина на посту главы МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, Киев не будет помогать Москве решать вопрос с нехваткой воды на полуострове, напоминают «Известия».
После вхождения Крыма в состав России в 2014 году Киев в отместку перекрыл Северо-Крымский канал, по которому полуостров получал воду из Днепра. В результате сейчас Крым испытывает дефицит с водоснабжением.
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