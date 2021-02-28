Заболевшую коронавирусом народную артистку Лядову перевели в реанимацию

Народную артистку РСФСР, композитора, пианистку и певицу Людмилу Лядову, у которой диагностировали коронавирус, перевели в реанимацию, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что здоровье 95-летней Лядовой резко ухудшилось – артистку не подключали к аппарату ИВЛ.

Накануне Людмила Лядова была госпитализирована в Москве с 75-процентным поражением легких.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:РеанимацияНародный АртистКоронавирус
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