Заболевшую коронавирусом народную артистку Лядову перевели в реанимацию

Народную артистку РСФСР, композитора, пианистку и певицу Людмилу Лядову, у которой диагностировали коронавирус, перевели в реанимацию, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что здоровье 95-летней Лядовой резко ухудшилось – артистку не подключали к аппарату ИВЛ.

Накануне Людмила Лядова была госпитализирована в Москве с 75-процентным поражением легких.

