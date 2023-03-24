Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 51% за семь лет
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье за последние семь лет снизилась на 51%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения области.
Отмечается, что подобных результатов удалось достичь с помощью масштабной работы по раннему выявлению заболевания и его эффективному лечению, а также профилактике.
Ранее главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в разговоре с РИА Новости отмечала, что если намочить пробу Манту, то ничего страшного не случится, но главное не тереть и не чесать ее. Кроме того, специалист-фтизиатр подчеркнула, что Манту является абсолютно безопасным исследованием, которое не вызывает побочных реакций.
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