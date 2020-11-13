Заболеваемость коронавирусом не растет среди старшеклассников

Несмотря на общий прирост заболеваемости коронавирусом в Москве, учащиеся средних и старших классов школ стали реже диагностироваться с COVID-19, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Она добавила, что с 4 октября заболеваемость и общее количество диагностированных с COVID-19 увеличилось в каждой возрастной группе, за исключением старшеклассников.

Ракова отметила, что если бы среди этих учащихся наблюдался рост заболеваемости, то сейчас болели бы на пять тысяч человек больше. Общее число заражений коронавирусом из-за этого могло бы увеличиться на 12%.

Таким образом, введенные в столице меры для группы школьников в 500 тысяч человек показали свою эффективность, заключила Ракова. Она заявила, что следующим шагом по борьбе с коронавирусом будет введение дистанционного обучения для учащихся колледжей и студентов вузов.

Из-за эпидемиологической ситуации ученики 6-11 классов с 19 октября проходят обучение дома, при этом школьники младших классов вышли из дистанционного формата.



