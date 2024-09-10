Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в России на 20% за неделю

При этом 16,2 % заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на три субъекта – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Ранее в Москве и Подмосковье стартовала вакцинация от гриппа. В столице бесплатно вакцинироваться можно в городских поликлиниках и 18 мобильных пунктах, а в Подмосковье таких пунктов еще больше.

Вакцинация от гриппа снижает риск госпитализации на 50%, ее необходимо делать в осенний период до конца ноября и когда человек еще не успел заболеть, рассказал врач-инфекционист, главврач медицинского центра «Лидер-Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков «Радиоточке НСН». По его словам, в этом году будут циркулировать практически те же штаммы гриппа, что и в прошлом году, поэтому вакцина не подверглась сильным изменениям.

