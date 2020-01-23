Комик Долгополов покинул страну из-за проверки полицией его шутки
Стендап-комик Александр Долгополов, которого разыскивает полиция в Санкт-Петербурге, уехал из России. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьёв.
Защитник уточнил, что сейчас полиция проводит доследственную проверку в связи с заявлением человека, который усмотрел в выступлении Долгополова оскорбление чувств верующих, сообщает RT.
Ранее НСН писала, что правоохранители заинтересовались одним из выступлений Долгополова, размещенных на YouTube. Видео появилось в сети восемь месяцев назад, на данный момент оно было просмотрено более двух миллионов раз. В своих выступлениях Долгополов часто шутит на тему религии и политики.
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