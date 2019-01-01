Забивший насмерть боксера Дадашева соперник принес соболезнования
Боксер из Пуэрто-Рико Субриэль Матиас, после боя с которым в США скончался россиянин Максим Дадашев, выразил соболезнования в связи с гибелью спортсмена.
Матис заявил, что никто не готов умереть, осуществляя мечту. По его словам, они выходят на ринг, заботясь о благосостоянии своих семей. Боксер добавил, что только бог знает причину смерти Дадашева и сказал, что всегда будет относиться к сопернику с уважением.
Бой между Матиасом и Дадашевым прошел 19 июля и был прерван на 11-м раунде по просьбе российской стороны. После поединка 28-летнийДадашев потерял сознание и был госпитализирован, спустя несколько дней он скончался.
Тем временем в США намерены провести расследование по факту смерти россиянина, передает RT.
Депутат Государственной думы РФ, экс-чемпион мирa по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев в интервью НСН заявил, что от риска в профессиональном спорте никто не застрахован. Также он призвал не винить тренеров погибшего спортсмена.
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