Забивший насмерть боксера Дадашева соперник принес соболезнования

Боксер из Пуэрто-Рико Субриэль Матиас, после боя с которым в США скончался россиянин Максим Дадашев, выразил соболезнования в связи с гибелью спортсмена.

Матис заявил, что никто не готов умереть, осуществляя мечту. По его словам, они выходят на ринг, заботясь о благосостоянии своих семей. Боксер добавил, что только бог знает причину смерти Дадашева и сказал, что всегда будет относиться к сопернику с уважением.

Бой между Матиасом и Дадашевым прошел 19 июля и был прерван на 11-м раунде по просьбе российской стороны. После поединка 28-летнийДадашев потерял сознание и был госпитализирован, спустя несколько дней он скончался.

Тем временем в США намерены провести расследование по факту смерти россиянина, передает RT.

Депутат Государственной думы РФ, экс-чемпион мирa по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев в интервью НСН заявил, что от риска в профессиональном спорте никто не застрахован. Также он призвал не винить тренеров погибшего спортсмена.

