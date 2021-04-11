Забеги в парках и тренировки на английском: как НКО развивают массовый спорт

С 3 апреля в парках Москвы возобновились забеги на пять километров в рамках движения «Паркран». Они проходят каждую субботу в 18 зонах отдыха. Желающие могут выбрать трассу по своему вкусу: пологую или с крутыми подъемами и спусками, с лесными тропами или асфальтированными дорожками. У каждого парка есть страничка с характеристиками трассы, точки старта, финиша и другой полезной информацией.

Чтобы стать участником движения, необходимо зарегистрироваться на сайте parkrun.ru и получить индивидуальный штрихкод, чтобы отслеживать свои результаты и участвовать в любых забегах проекта.

В проекте «Гольфенок — активный, здоровый, жизнерадостный ребенок» участвует шесть школ Западного, Северо-Западного и Северного округов. 22 учителя физкультуры, обученные по международной методике SNAG (Starting New At Golf) для работы с детьми, обучают их правилам и технике игры.

«Мы проводим тренировки на английском языке и даем возможность каждому ребенку практиковаться в спорте и одновременно понимать и ставить свою речь на иностранном языке», — отметил основатель и главный тренер спортивного клуба «Восход» Даниил Давыдов.

Тренировки проходят по адресу: Большая Филевская улица, дом 32. Посмотреть расписание занятий и записаться можно на сайте клуба.

