Сергунина рассказала о программе парков Москвы ко Дню космонавтики

Парки Москвы подготовили специальную программу ко Дню космонавтики, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как отметила заместитель мэра, руководитель аппарата мэра и правительства Наталья Сергунина, праздничные онлайн-мероприятий и события в офлайне пройдут с 11 по 30 апреля.

«Основная часть событий намечена на 12 апреля — День космонавтики», — рассказала Сергунина.

Москвичей и гостей столицы ожидают тематические лекции, выставки, мастер-классы и кинопоказы. Полное расписание событий опубликовано в аккаунтах «Мосгорпарка» в Facebook, Instagram и «ВКонтакте». Для некоторых мероприятий требуется предварительная регистрация, необходимые ссылки будут размещены в соцсетях.

День космонавтики отмечается ежегодно 12 апреля. В этот день в 1961 году космонавт Юрий Гагарин впервые в истории облетел Землю на корабле «Восток-1».

