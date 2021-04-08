Сергунина рассказала о программе парков Москвы ко Дню космонавтики
Парки Москвы подготовили специальную программу ко Дню космонавтики, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Как отметила заместитель мэра, руководитель аппарата мэра и правительства Наталья Сергунина, праздничные онлайн-мероприятий и события в офлайне пройдут с 11 по 30 апреля.
«Основная часть событий намечена на 12 апреля — День космонавтики», — рассказала Сергунина.
Москвичей и гостей столицы ожидают тематические лекции, выставки, мастер-классы и кинопоказы. Полное расписание событий опубликовано в аккаунтах «Мосгорпарка» в Facebook, Instagram и «ВКонтакте». Для некоторых мероприятий требуется предварительная регистрация, необходимые ссылки будут размещены в соцсетях.
День космонавтики отмечается ежегодно 12 апреля. В этот день в 1961 году космонавт Юрий Гагарин впервые в истории облетел Землю на корабле «Восток-1».
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